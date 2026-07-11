Da Berlino agli Usa: non contiamo più

Berlino sembra lontana molto più di vent'anni. Non solo perché da quella notte l'Italia non ha più alzato la Coppa del Mondo - anzi, da dodici anni manco la giochiamo più - ma perché quel Mondiale apparteneva a un altro calcio. Era il Mondiale della Serie A, il campionato in cui giocavano i calciatori che decidevano le partite più importanti del pianeta. La finale tra Italia e Francia ne fu la fotografia più nitida: 14 dei 22 titolari militavano nel campionato italiano. Era normale. Nessuno se ne stupiva. La Serie A era uno dei punti di riferimento del calcio mondiale. Vent'anni dopo, quella fotografia racconta un'altra storia. Il modo migliore per misurare la distanza tra Berlino 2006 e il Mondiale ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico non è contare gli anni, ma osservare dove giocano i calciatori che oggi occupano il centro del calcio internazionale. Ogni Coppa del Mondo racconta anche questo. Viene presentata come il trionfo delle Nazionali, ma riflette inevitabilmente gli equilibri del calcio di club. Le Nazionali si ritrovano poche settimane all'anno, i campionati costruiscono quei giocatori per dieci mesi. È lì che il talento cresce.
Mondiale 2026, il peso dei campionati: Premier League davanti alla Serie A
L'analisi di Standard Football cambia punto di osservazione. Invece di guardare le Nazionali, guarda i campionati in cui giocano i loro calciatori. Il risultato è netto: tra i Big Five, la Serie A rappresenta appena il 9% del valore complessivo delle rose delle otto Nazionali rimaste in corsa dopo gli ottavi. La Premier League domina con il 37%, la Liga segue con il 29%, mentre Bundesliga e Ligue 1 si attestano entrambe attorno al 10%. Il peso della Premier è oltre quattro volte quello della Serie A, quello della Liga più del triplo.
Perché la Serie A non è più il centro del calcio internazionale
Il dato, però, racconta molto più di una classifica. Per anni il campionato italiano è stato il punto di arrivo naturale dei migliori calciatori del mondo. Oggi questo Mondiale suggerisce che il calcio abbia cambiato casa. Il baricentro del calcio europeo si è spostato. C’è poi un secondo dato che rafforza questa lettura. Le otto Nazionali arrivate ai quarti costruiscono quasi interamente il proprio valore nei 5 grandi campionati europei: Spagna 100%, Francia e Inghilterra 98%, Svizzera 97%, Argentina 95%. Anche Norvegia, Belgio e Marocco superano l’85%. Complessivamente, i Big Five concentrano il 95% del valore delle rose. Il Mondiale, quindi, continua a parlare europeo. Semplicemente, non parla più italiano. Da solo, il valore di mercato non basta a misurare la qualità di un campionato, ma descrive dove oggi si concentrano investimenti, competitività e talento. Non esiste un giorno preciso in cui la Serie A abbia smesso di essere il centro del calcio mondiale: è stato un processo lento, accelerato dalla crescita della Premier, dalla globalizzazione del mercato, da Calciopoli e dalle difficoltà strutturali del sistema italiano. Il Mondiale non ha creato questa trasformazione. Si è limitato a mostrarla. Quel 9% non racconta soltanto dove giocano i migliori calciatori. Racconta vent’anni di spostamenti del potere calcistico. Berlino resta il simbolo di un’epoca in cui la Serie A era uno dei punti di riferimento del calcio mondiale. Il Mondiale di oggi non dice che il calcio italiano è finito. Dice qualcosa di diverso: che il suo campionato non è più il luogo attorno a cui ruota il calcio internazionale.