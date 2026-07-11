Da Berlino agli Usa: non contiamo più

Berlino sembra lontana molto più di vent'anni . Non solo perché da quella notte l'Italia non ha più alzato la Coppa del Mondo - anzi, da dodici anni manco la giochiamo più - ma perché quel Mondiale apparteneva a un altro calcio. Era il Mondiale della Serie A , il campionato in cui giocavano i calciatori che decidevano le partite più importanti del pianeta. La finale tra Italia e Francia ne fu la fotografia più nitida: 14 dei 22 titolari militavano nel campionato italiano . Era normale. Nessuno se ne stupiva. La Serie A era uno dei punti di riferimento del calcio mondiale. Vent'anni dopo, quella fotografia racconta un'altra storia. Il modo migliore per misurare la distanza tra Berlino 2006 e il Mondiale ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico non è contare gli anni, ma osservare dove giocano i calciatori che oggi occupano il centro del calcio internazionale . Ogni Coppa del Mondo racconta anche questo. Viene presentata come il trionfo delle Nazionali, ma riflette inevitabilmente gli equilibri del calcio di club. Le Nazionali si ritrovano poche settimane all'anno, i campionati costruiscono quei giocatori per dieci mesi. È lì che il talento cresce.

Mondiale 2026, il peso dei campionati: Premier League davanti alla Serie A

L'analisi di Standard Football cambia punto di osservazione. Invece di guardare le Nazionali, guarda i campionati in cui giocano i loro calciatori. Il risultato è netto: tra i Big Five, la Serie A rappresenta appena il 9% del valore complessivo delle rose delle otto Nazionali rimaste in corsa dopo gli ottavi. La Premier League domina con il 37%, la Liga segue con il 29%, mentre Bundesliga e Ligue 1 si attestano entrambe attorno al 10%. Il peso della Premier è oltre quattro volte quello della Serie A, quello della Liga più del triplo.

Perché la Serie A non è più il centro del calcio internazionale

Il dato, però, racconta molto più di una classifica. Per anni il campionato italiano è stato il punto di arrivo naturale dei migliori calciatori del mondo. Oggi questo Mondiale suggerisce che il calcio abbia cambiato casa. Il baricentro del calcio europeo si è spostato. C’è poi un secondo dato che rafforza questa lettura. Le otto Nazionali arrivate ai quarti costruiscono quasi interamente il proprio valore nei 5 grandi campionati europei: Spagna 100%, Francia e Inghilterra 98%, Svizzera 97%, Argentina 95%. Anche Norvegia, Belgio e Marocco superano l’85%. Complessivamente, i Big Five concentrano il 95% del valore delle rose. Il Mondiale, quindi, continua a parlare europeo. Semplicemente, non parla più italiano. Da solo, il valore di mercato non basta a misurare la qualità di un campionato, ma descrive dove oggi si concentrano investimenti, competitività e talento. Non esiste un giorno preciso in cui la Serie A abbia smesso di essere il centro del calcio mondiale: è stato un processo lento, accelerato dalla crescita della Premier, dalla globalizzazione del mercato, da Calciopoli e dalle difficoltà strutturali del sistema italiano. Il Mondiale non ha creato questa trasformazione. Si è limitato a mostrarla. Quel 9% non racconta soltanto dove giocano i migliori calciatori. Racconta vent’anni di spostamenti del potere calcistico. Berlino resta il simbolo di un’epoca in cui la Serie A era uno dei punti di riferimento del calcio mondiale. Il Mondiale di oggi non dice che il calcio italiano è finito. Dice qualcosa di diverso: che il suo campionato non è più il luogo attorno a cui ruota il calcio internazionale.