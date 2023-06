Diretta Italia-Francia U21 ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Insieme a Nicolato in conferenza ha parlato proprio il capitano degli Azzurrini e centrocampista del Milan: "Siamo forti, dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi". Il match si giocherà alla Cluj Arena davanti a circa 14.000 spettatori, con un occhio anche alla sfida che vede impegnate le altre due squadre del girone, ovvero Norvegia e Svizzera (in programma alle 18).