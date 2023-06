Italia U21, Nicolato: Gnonto, la Svizzera e le scelte di formazione

Vincere per restare ancora in gioco. A Paolo Nicolato interessa solo questo alla vigilia della sfida ormai da dentro o fuori dell'Italia con la Svizzera: non c'è tempo per pensare ancora agli errori arbitrali che sono costati cari nella gara d'esordio degli Europei Under 21 con la Francia. In conferenza stampa il ct degli Azzurrini ha dichiarato: "È una partita complessa, contro una squadra forte. Siamo sereni dal punto di vista del lavoro svolto, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo la certezza di non avere rimpianti perchè stiamo mettendo il massimo di quello che possiamo. Ci teniamo molto e speriamo che le cose vadano meglio".