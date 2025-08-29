Italia U21, le prime scelte di Baldini e Barzagli: i convocati per le qualificazioni all’Europeo

A circa due mesi dalla sconfitta nei quarti di finale dell’Europeo 2025 contro la Germania, la Nazionale Under 21 è pronta a tornare in campo. Il raduno è previsto per domenica al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista delle prime due sfide valide per le Qualificazioni al Campionato Europeo del 2027: venerdì 5 settembre contro il Montenegro allo stadio 'Alberto Picco' di Spezia e, quattro giorni dopo, trasferta a Bitola per affrontare la Macedonia del Nord. Il nuovo commissario tecnico, Silvio Baldini, presenterà ufficialmente il gruppo lunedì 1° settembre alle 16:30 durante una conferenza stampa online. Intanto ha diramato il primo elenco di convocati, con alcuni punti di riferimento come Comuzzo, Ndour, Camarda e Koleosho ad altri giovani da testare. Presenti anche gli ex Juve Motta e Moruzzi.