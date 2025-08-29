Italia U21, le prime scelte di Baldini e Barzagli: i convocati per le qualificazioni all’Europeo

A circa due mesi dalla sconfitta nei quarti di finale dell’Europeo 2025 contro la Germania, la Nazionale Under 21 è pronta a tornare in campo. Il raduno è previsto per domenica al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista delle prime due sfide valide per le Qualificazioni al Campionato Europeo del 2027: venerdì 5 settembre contro il Montenegro allo stadio 'Alberto Picco' di Spezia e, quattro giorni dopo, trasferta a Bitola per affrontare la Macedonia del Nord. Il nuovo commissario tecnico, Silvio Baldini, presenterà ufficialmente il gruppo lunedì 1° settembre alle 16:30 durante una conferenza stampa online. Intanto ha diramato il primo elenco di convocati, con alcuni punti di riferimento come Comuzzo, Ndour, Camarda e Koleosho ad altri giovani da testare. Presenti anche gli ex Juve Motta e Moruzzi.
Italia U21, i convocati di Baldini
Questi i giocatori scelti dal neo ct Silvio Baldini, accompagnato dall'ex Juve Barzagli come vice allenatore:
- Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);
- Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
- Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
- Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).