Mondiale per Club, tv e streaming gratis: dove vedere tutte le partite

Dazn , la più grande piattaforma di streaming sportivo al mondo, sarà la casa della Fifa Club World Cup 2025 dopo aver firmato uno storico accordo di trasmissione con la Fifa. Questo storico accordo prevede che tutte le 63 partite della Fifa Club World Cup 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, tra cui - a rappresentare l'Italia - Juventus ed Inter , vengano trasmesse in live-streaming , gratuitamente su Dazn in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro. Rendendo una competizione per club di alto livello disponibile gratuitamente per ogni singolo tifoso del mondo, questa partnership innovativa combina l'esperienza unica di Dazn e la sua visione del futuro con l'impegno della Fifa a rendere il calcio davvero globale.

I dettagli dell'accordo

La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, che prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, riunirà le 32 principali squadre di club di tutto il mondo in partite che si disputeranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York New Jersey domenica 13 luglio 2025. La partnership inizia con il sorteggio della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025, che Dazn trasmetterà in diretta da Miami giovedì 5 dicembre 2024. I 32 club partecipanti scopriranno i loro avversari della fase a gironi in un evento in studio che inizierà alle 13 ora locale (le 18 italiane). L'accordo per i diritti esclusivi di trasmissione globale della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025 segna l'inizio di una partnership più ampia tra Dazn e Fifa. Questo include l'integrazione di FIFA+, la libreria di Fifa di momenti iconici del calcio e replay completi delle partite, così come gli incontri in diretta, nella piattaforma Dazn.

