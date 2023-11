Mondiale per club, ranking Uefa (e Fifa): Milan e Napoli ko, Juve più vicina

La Juve, pur restando ferma, fa un altro passettino verso il Mondiale per Club 2025 . A chiusura del turno di Champions , il penultimo della fase a gironi, le principali inseguitrici della società bianconera non hanno infatti aggiunto punteggio a quanto accumulato finora, perdendo un'occasione d'oro per insidiare la Vecchia Signora. Ma come funziona la qualificazione?

Unica cosa certa: non più di due per nazione

I criteri ufficiali non sono ancora stati comunicati dalla Fifa, ma si sa già che varranno soltanto i punti conquistati nelle ultime quattro edizioni di Champions League. Alla Coppa del Mondo per club 2025, la competizione fortemente voluta da Gianni Infantino, parteciperanno tra giugno e luglio 32 squadre, 12 delle quali saranno europee. Alle già qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City - in quanto vincitrici delle ultime tre edizioni della principale competizione continentale - si aggiungeranno la prossima vincente della coppa dalle grandi orecchie più altri otto club. In che maniera verranno selezionati? Non potranno esserci più di due squadre per nazione, ma bisognerà capire quale dei due sistemi di calcolo verrà tenuto in considerazione. Ma quali sono? Andiamoli a scoprire.