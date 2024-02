Mondiale per Club e ranking Uefa: Juve-Napoli-Lazio, la situazione aggiornata

Alla prima edizione del nuovo Mondiale per club manca ancora poco più di un anno, ma per stabilire chi parteciperà alla competizione in programma negli Stati Uniti nel 2025 saranno decisivi i prossimi mesi. Tra i club europei sono già qualificate le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) e a loro si aggregheranno la vincente della coppa dalle grandi orecchie 2023/2024 e altre otto squadre da determinare attraverso un ranking. La Juventus , assente dalle competizioni europee in questa stagione, non può incrementare il proprio bottino: le sue chance dipendono dalle performance delle altre italiane in Champions. Vediamo perché. La competizione si svolgerà nell'arco di 29 giorni: dal 15 giugno al 13 luglio 2025 .

Coppa del Mondo per Club 2025: il format

Varranno soltanto i punti conquistati nelle ultime quattro edizioni di Champions League. Alla Coppa del Mondo per club 2025, la competizione fortemente voluta da Gianni Infantino, parteciperanno 32 squadre, 12 delle quali saranno europee. In che maniera saranno selezionate? Si terrà conto del coefficiente Uefa e non potranno esserci più di due squadre per nazione. Non sparirà la competizione annuale, che riprenderà il nome di Coppa Intercontinentale e si giocherà ogni anno a partire dal 2024: vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni.

Il torneo: 8 gruppi da 4 squadre

Il torneo prevedrà una fase a gironi composta da otto gruppi di quattro squadre per gruppo che giocano in un formato round-robin a partita singola. Le prime due squadre classificate per girone passano agli ottavi di finale Una fase a eliminazione diretta in partite singole dagli ottavi di finale alla finale Nessuno spareggio per il terzo posto La competizione seguirà quindi lo stesso formato della Coppa del Mondo FIFA 2022 e della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 con l'eccezione che non ci saranno spareggi per il terzo posto.