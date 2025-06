Osimhen e la Juve nella sua... storia: tifosi scatenati sui social

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, intanto l'attaccante nigeriano si mette in posa per uno scatto a tinte... bianconere. Il classe 1998 di proprietà del Napoli ha rifiutato l'offerta dell' Al Hilal , e la sua prossima squadra resta un'incognita. Il Galatasaray sta provando concretamente a trattenerlo, il calciatore era finito nel mirino della Juve , ma l'addio di Giuntoli ha portato ora il dossier nelle mani del duo Comolli-Chiellini . E a proposito di Juventus...

Osimhen col rapper in maglia Juve

Osimhen ha ricondiviso nelle proprie story su Instagram un post di Odumodublvck, artista nigeriano. Post nel quale il cantate viene immortalato proprio insieme al centravanti, mentre si salutano e poi insieme si mettono in posa per la fotocamera. La particolarità? Che Osimhen si fa fotografare con il rapper mentre quest'ultimo indossa... una maglia della Juve. Per l'esattezza si tratta della casacca di Alessandro Del Piero, relativa alla stagione 2001/02, quella in cui i bianconeri vinsero lo Scudetto nel celebre 5 maggio.