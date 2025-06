Inter, il Galatasaray ti scippa Calhanoglu. E ora ci si mette anche papà…

Addio Calha, chi per sostituirlo?

E Calhanoglu? Secondo i media turchi la proposta per il capitano della nazionale di Montella sarà di 10 milioni a stagione, dunque superiore di 3.5 milioni rispetto a quanto percepisce all'Inter.Calhanoglu da anni va ripetendo che il suo sogno è quello di chiudere la carriera nel club per cui tifava da bambino. E anche il papà del giocatore, attraverso Instagram, caldeggia il ritorno in patria di Hakan: «Spero che un giorno verrai al Galatasaray». Probabilmente si vedeva in Turchia fra un paio di stagioni, però da un altro punto di vista, a 31 anni e dopo un'annata complicata dal punto di vista fisico, evidentemente non esclude a priori un immediato trasferimento che gli garantirebbe, oltre a tanti soldi, anche la vetrina della Champions.

L'Inter, per i suddetti motivi - ingaggio da 6.5 fino al 2027, età e acciacchi vari -, a differenza dell'estate 2024 quando disse no a qualsiasi abboccamento del Bayern Monaco, questa volta non si metterebbe di traverso. C'è un "ma", ovviamente. L'offerta del Galatasaray: gli ultimi rumors parlano di una proposta che potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni più bonus e non i 30 ventilati nei giorni scorsi, dunque troppo poco per Marotta e Ausilio. L'Inter non si aspetta di vendere Calhanoglu a 40 milioni, ma almeno 25 garantiti li vorrebbe. Anche perché poi andrebbe trovato un sostituto e i nomi sul taccuino hanno tutti un certo prezzo, da 30 milioni in su. Dagli italiani Rovella (la clausola con la Lazio è addirittura da 50) e Ricci (30-35 la richiesta del Toro), a Ederson (40-50 per l'Atalanta) e Hjulmand (Sporting Lisbona, ancora 40). Meno cari Bernabé e Mandela Keita del Parma, ma sembrano profili più consoni a rimpiazzare eventualmente un'alternativa come Asllani, che un titolarissimo come Calhanoglu.