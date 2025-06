Calhanoglu, tesoretto Inter: assalto Galatasaray. E Chivu non vuole un regista

I possibili sostituti e la scelta di Chivu

A distanza di dodici mesi lo scenario è cambiato. Sia perché la stagione del turco non è stata come quella precedente, sia per i problemi muscolari accusati in zone differenti - adduttore della coscia sinistra e destra, inguine e polpaccio destro - che gli hanno fatto saltare una decina di partite. In particolare, dopo i due rimediati a gennaio, raramente si è visto il vero Calhanoglu se non in poche gare. Nella finale col Psg il numero 20 nerazzurro si è fatto male di nuovo al polpaccio destro: ha così saltato i due recenti impegni con la Turchia e comincerà il Mondiale per club fra gli indisponibili. Per tutti questi motivi, Calhanoglu non è più intoccabile. L'Inter da una parte continua a ritenerlo una pedina importante, ma al tempo stesso, con la partenza di Inzaghi che aveva costruito parte del suo gioco attorno alle sue geometrie, la presenza del turco potrebbe non essere più centrale.