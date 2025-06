Simeone punge il Psg di Luis Enrique: "Giovani, ma poi tirano fuori 70 milioni. Arbitri? Non parlo più"

Esordio amaro per l’Atletico Madrid nella prima giornata del Mondiale per Club. Al termine di una gara dominata in lungo e in largo dal Paris Saint-Germain, i Colchoneros sono usciti dal campo con un pesante 4-0 sulle spalle. Una sconfitta che non lascia spazio a recriminazioni sul piano del gioco, ma che ha acceso qualche riflessione - neanche troppo velata - da parte di Diego Simeone sulle differenze economiche tra le big europee. Il tecnico argentino si è presentato in conferenza stampa con il volto tirato, segnato dalla delusione per una prestazione sottotono contro un Psg in versione deluxe: “Per quanto riguarda l’intenzione e l’impegno, ho visto una squadra che ci ha provato, ma non ci è riuscita. Questa dura sconfitta ci obbliga a ottenere buoni risultati nelle prossime gare”.