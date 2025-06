L'ex Inter: "Comolli, la Juve torna grande a un patto. Ho chiamato Thuram"

Juve, le parole di Djorkaeff su Comolli

L’ex attaccante dell’Inter si è poi soffermato sul ruolo del nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli: "Lo conosco bene: ha fatto un grande lavoro al Tolosa. Può far crescere la Juventus, a patto che si occupi di questioni amministrative e manageriali. Non deve fare la figura strettamente di campo, ecco". Infine, un pensiero su Kolo Muani, oggetto di mercato della Juventus, ancora nel bel mezzo della trattativa con il Psg per il prolungamento del suo prestito: «Randal mi piace moltissimo, l’ho sempre seguito. Un peccato che al Psg le cose non siano andate nel modo giusto, ma credo che le sue caratteristiche si sposino meglio con il gioco dei bianconeri. In Nazionale ha dimostrato di essere un attaccante forte. Per la Juve potrà rivelarsi decisivo. Se può arrivare a 20 gol? Non saprei, io però in Serie A ci sono riuscito!». Dello stesso parere Alessandro Matri che, insieme ad Andrea Barzagli, ha preso parte all’evento in veste di ambassador ufficiale della Juve al Mondiale per Club: "Kolo ha avuto un avvio impressionante in Serie A. Un giocatore di grandissimo valore che a mio parere può rendersi utile in diversi ruoli, e non solo al centro dell'attacco. La Juve in corsa per lo scudetto con tre colpi top? Con il rientro di Bremer la squadra diventerà forte forte, ma vedo ancora avanti l'Inter e il Napoli...".