Acerbi "Io matto, ti sfondo di botte": il tifoso Psg provoca col 5-0

Ci sono ferite, intese come risultati, difficile da rimarginare. Restano aperte e fanno scattare nel momento in cui tornano, anche in maniera diretta. Acerbi lo sa bene perché a Los Angeles, nel ritiro dell' Inter al Mondiale per Club , si è reso protagonista di un faccia a faccia con un tifoso del Psg . Una reazione spropositata, anche spiacevole, da parte del difensore, ripresa con un cellulare da qualche altro tifoso lì fuori intento ad aspettare i giocatori nerazzurri.

La reazione di Acerbi

Ma cos'è successo di preciso? Acerbi è uscito dagli spogliatoi e nel vederlo il tifoso del Psg gli ha urlato 'Acerbi-Barcola' così il difensore nerazzurro si è avvicinato e con l'aiuto di un tesserato dell'Inter si è fatto aiutare con la traduzione. "Io sono serio" ha cominciato il 37enne che poi tra gesti e parole in italiano è caduto in una reazione spropositata: "Preso per il culo no, non mi piace. Io esco da lì e sento 'Acerbi'Barcola'". Ma la parte più brutta è quella finale del video: "Io sono matto e ti sfondo di botte".

Superare la sconfitta per 5-0 contro il Psg in Champions League non è affatto semplice, ma anche nelle risposte deve esserci un limite e Acerbi è andato oltre. Non a caso il video è diventato virale e in tantissimi lo hanno commentato: "Ti sfondo di botte??? Ma è serio?" ha scritto un utente. Mentre un altro l'ha sottolineata in questo modo: "Questi o trasformano la figura di merda in rabbia agonistica, oppure rischieranno di soccombere e faranno una stagione disastrosa". Insomma, ancora una volta è Acerbi al centro delle discussioni: dal caso Juan Jesus al rifiuto della Nazionale, ora anche la reazione al tifoso del Psg.