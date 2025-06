Yildiz-Juve, summit rinnovo! Il retroscena archiviato: entourage stizzito

Avanti insieme. La Vecchia Signora e la sua giovane stella più luminosa vogliono far proseguire ancora a lungo il loro matrimonio. Un patto che è pronto a sfociare quest’estate in un rinnovo del contratto. Previsto nei prossimi giorni, con tutta probabilità ai primi di luglio, un summit tra l’entourage di Kenan Yildiz e la dirigenza della Juventus . Oggetto dell’incontro - manco a dirlo - il prolungamento del contratto . Il Diez turco è attualmente vincolato alla società bianconera fino al 2029 , ma percepisce solamente 1,5 milioni a stagione più bonus . Troppo poco per un talento del genere. Basti pensare che in Europa solamente l’astro nascente spagnolo Lamine Yamal (classe 2007 ma guadagna 8 milioni netti all’anno) ha numeri migliori del fantasista juventino tra gli attaccanti Under 20. Della serie: una perla come Yildiz è più unica che rara.

I dettagli del nuovo contratto di Yildiz con la Juve

Lo sanno bene anche dalle parti della Continassa. Tanto che da giorni sono già entrati in azione per blindarlo col rinnovo fino al 2030. Lavori in corso per trovare un quadra il prima possibile. Pronto per Kenan pure un robusto quanto meritato adeguamento dell’ingaggio a 3,5-3,6 milioni all’anno più premi. Il riconoscimento tangibile al fatto che in questa stagione l’ex Bayern Monaco ha dimostrato di essere ormai un top player in fieri. Uno di quelli che fa la differenza e sposta gli equilibri come amano dire gli allenatori. Non è un caso che le prestazioni più belle della Juve nell’ultimo anno solare siano coincise con Yildiz in gran spolvero. Come dimenticare ad esempio la doppietta a San Siro da subentrante e che permise ai bianconeri di acciuffare il 4-4 contro l’Inter. Per non parlare del Derby della Mole vinto proprio grazie all’acuto del gioiello nativo di Ratisbona. Insomma, quando gira il turco è tutta un’altra Juventus. Difficile se non impossibile rinunciarci dal primo minuto.