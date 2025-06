Pio Esposito e Chivu, tra rinascita Inter e ipotesi Italia che fa sognare: "Ora niente errori"

L'elogio di Pio Esposito

Protagonisti i giovani, in particolare Pio Esposito che ha timbrato alla sua prima da titolare. Chivu vuole però tutelarlo: "A chi somiglia? Non è giusto fare paragoni. E guardate che non è bravo solo in area, regge il duello con il difensore. Ha intelligenza calcistica e la fa vedere sempre. E' una cosa di famiglia, tutti e 3 gli Esposito sono buoni giocatori. Oggi ho fatto un pensiero a farli giocare insieme ma Pio non ne aveva più". Un attaccante che potrebbe fare molto comodo all'Italia: "Calma, cerchiamo di non fare qualche errore fatto in passato con altri. E' un 2005, ha tanti margini. Sono contento per lui, sono felice, ha fatto una grande partita e si è calato subito nella realtà di una partita molto vera. Lui ha grande intelligenza, ha scelto di sperimentare a 18 anni, ha fatto 2 grandi stagioni con lo Spezia, è cresciuto e maturato molto. Ha margini importanti, lui è pronto a mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare".