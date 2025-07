Carnesecchi, idea Inter ma c'è anche Donnarumma. E Inzaghi vuole Calhanoglu

Rimane il nome di Donnarumma

Nei radar interisti per la porta - seppur a distanza - rimane anche il nome di Gigio Donnarumma, a maggior ragione se quest’ultimo non dovesse rinnovare il contratto in scadenza col Psg nel 2026. Dialoghi in corso (c’è già stato un summit a metà giugno a Miami col suo agente Enzo Raiola) ma intesa non ancora raggiunta. Vedremo se dopo il Mondiale per Club si arriverà a una svolta, intanto da Milano monitorano con attenzione la vicenda. Soprattutto in vista della prossima estate per un possibile colpo a parametro zero. Non trovano, invece, alcuna conferma le voci uscite dalla Spagna sul presunto interesse nerazzurro per Marc Ter Stegen, in uscita dal Barcellona: il portiere tedesco non è nei piani di Marotta sia per età (33 anni) sia per stipendio. Due parametri attualmente distanti delle linee guida tardate Oaktree.