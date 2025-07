Luis Enrique, difesa Donnarumma e Psg-Real: "Mbappé? Non mi pento. Stagione storica"

A difesa di Donnarumma

Intanto Luis Enrique ha voluto difendere Donnarumma dopo le accuse di Neuer in merito al brutto infortunio capitato a Musiala: "Chi conosce Gigi sa quanto sia una persona perbene. Il calcio è uno sport dove purtroppo gli infortuni, anche quelli gravi, fanno parte del gioco". Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto: "Non c’è stata alcuna cattiva intenzione, come si vede dalle reazioni di tutti i giocatori in questi momenti. Non commento le dichiarazioni di altri, perché non è il mio ruolo. Gigi sta bene, all’inizio è stato lui a risentirne di più. Credo abbia già contattato Musiala, al quale auguriamo tutti una pronta guarigione".