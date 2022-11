Giappone-Costa Rica, Moriyasu: “Abbiamo battuto la Germania, vogliamo illuderci”

Dopo la storica vittoria per 2-1 contro la Germania all’esordio nei Mondiali, il Giappone si appresta ad affrontare la Costa Rica nel secondo match del Gruppo E. Il tecnico dei giapponesi Hajime Moriyasu, nella conferenza stampa alla vigilia della partita, ha parlato delle possibili conseguenze che potrebbe avere la vittoria contro i tedeschi sui suoi giocatori: “Effettivamente è difficile che la vittoria contro la Germania non ci faccia montare la testa. È stato un successo storico”. In merito alla gara contro la Costa Rica, che all’esordio ha nettamente perso per 0-7 contro la Spagna, il ct ha dichiarato: “Sarà una partita cruciale. Ai giocatori ho detto che dovranno cercare la vittoria con aggressività e perseveranza, per i nostri tifosi. Per batterli avremo bisogno dei nostri giocatori migliori, ci adatteremo in base a come giocheranno loro”. Infine, parlando dell’educazione mostrata dai tifosi dopo la vittoria contro la Germania, Moriyasu ha concluso: “Per il nostro popolo è qualcosa di quotidiano, si tratta del tipo di educazione che abbiamo ricevuto”.