Argentina-Francia è anche Juve-Bayern: la sfida nella sfida

Una sfida nella sfida. Non solo quelle tra Argentina e Francia, Messi e Mbappé o Scaloni e Deschamps. Domenica pomeriggio, al Lusail Stadium, ci sarà in gioco anche dell’altro. E qui entra di diritto nella competizione anche la Juventus, attualmente al primo posto tra i club che hanno avuto più campioni del mondo nella loro storia. In base alla vittoria della Seleccion o dei Bleus, la leadership di questa speciale classifica potrebbe cambiare. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio.