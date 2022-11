Song: "Siamo in Qatar per vincere il Mondiale". Su Ebosse e il futuro da Ct del Camerun...

Camerun, Song sul suo futuro e la convocazione di Ebosse

A chi gli fa domande sul proprio futuro da Ct, Song replica così: "Ho un contratto di 2 anni, ma sono concentrato su domani. Vedremo più in là cosa dovremo fare". Sulla convocazione di Enzo Ebosse, difensore dell'Udinese, commenta: “L'ho selezionato. So quanto vale, so cosa può portare. Non siamo venuti solo per giocare tre partite, ma per vincere la competizione. A livello di club, gioca in un sistema a tre difensori. Le scelte vengono fatte in base all'avversario che abbiamo. Tutti sono importanti, ma non tutti potranno giocare".