Poker Turchia anche senza Yildiz. Haaland e Gyokeres assenti, tris Norvegia alla Svezia

Prova di forza della Turchia in vista degli ormai imminenti Mondiali . Pur senza l'infortunato Yildiz , la selezione di Vincenzo Montella si gode gli applausio dello Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu di Istanbul, strapazzando la Macedonia del Nord per 4-0 . A firmare le reti dei padroni di casa sono Kocku (2'), Uzun (16'), Gul (53') e Yilmaz (70'); il difensore della Roma Celik in campo dopo 27' per l'infortunato Elmali , spiccioli di gare nel finale per il fantasista dell' Inter Calhanoglu ; tra gli ospiti di Sedloski , nell'undici titolare il centrocampista del Napoli Elmas .

Norvegia in forma Mondiale

Pur senza Haaland e Odegaard, la Norvegia si aggiudica per 3-1 il 'derby' scandinavo con la Svezia, un test per entrambe in vista degli imminenti Mondiali. All'Ullevaal Stadion di Oslo, i vichinghi si aggiudicano la sfida per 3-1 con doppietta di Larsen (8' e 37') e gol di Nusa (18'); per gli ospiti rete di Isak al 76'. Nell'undici titolare di Solbakken il difensore del Bologna Heggem, subentrati a gare in corso, sempre nel pacchetto arretrato, Ostigard (Genoa) e Pedersen (Torino), e in mezzo al campo Thorstvedt; nella selezione dell'inglese Potter, con Gyokeres a riposo, in campo dal primo minuto il difensore dell'Atalanta Hien e il centrocampista dell'Udinese Karlstrom.

Vince il Montenegro senza Adzic

Vittoria esterna del Montenegro nell'amichevole con la Bulgaria. Sul prato dello Stadion Hristo Botev di Plovdiv, la selezione guidata dal ct Vucinic, ex attaccante di Juventus e Roma, la spunta per 1-0 grazie ad un gol siglato al 68' da Sekulic, attaccante del Mostar. Sconfitta di misura per Malta in Slovacchia. A Streda, la nazionale del ct italiano De Leo si arrende per 2-1 in virtù della rete siglata al 97' da Galcik. Il primo tempo si era chiuso sull'1-1 con i gol di Haraslin e Mbong; tra i padroni di casa di Weiss maglia da titolare in difesa per il cagliaritano Obert e in attacco per il veronese Suslov (ammonito).