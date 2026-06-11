Corea del Sud-Repubblica Ceca: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

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Corea del Sud-Repubblica Ceca

Corea del Sud-Repubblica Ceca, gara valida per il primo turno del Gruppo A dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 4 italiane al Guadalajara Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Repubblica Ceca

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Seung gyu; Han-beom, Gi-hyuk, KimMin-jae: Tae-seok, Jae-sung, In-beom, Young-woo; Lee Kang-In, Son Heung-min; Hee-chan. Ct: Hong Myung-bo.

A disposizione: Bum-keun, Hyeon-woo, Tae-hyeon, Seung-ho, Gue-sung, Wi-je, Moon-hwan, Jin-seob, Hyeon-gyu, Hyun-jun, Castrop, Jing-yu, Ji-sung, Dong-gyeong.

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick. Ct: Koubek.

A disposizione: Stanek, Hornicek, Zima, Holes, Hlozek, Cerv, Chytil, Sadilek, Chory, Zeleny, Doudera, Sojka, Sochurek, Visinsky.

ARBITRO: Mohamed (Egitto). ASSISTENTI: Abouelregal-Taha (Egitto). IV UFFICIALE: Calderon (Costa Rica). VAR: Ashour (Egitto). ASS. VAR: Dickerson (Usa), Di Bello (Italia).

Corea del Sud-Repubblica Ceca: scopri tutte le quote