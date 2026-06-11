Corea del Sud-Repubblica Ceca: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

GUADALAJARA (MESSICO) - Se ad aprire il Mondiale 2026 sarà il match inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica, nella lotte italiana, alle 4 del mattino, al Guadalajara Stadium si affronteranno le altre due formazioni inserite nel Gruppo A, ovvero la Corea del Sud e la Repubblica Ceca. Undicesima partecipazione consecutiva per gli asiatici, presenti sempre a partire da Messico 1986. Dopo un girone di qualificazione molto convincente, c'è grande curiosità intorno alla selezione sudcoreana. Riflettori puntati sul difensore ex Napoli, oggi al Bayern, Kim Min-jae, e i due terminali offensivi, Lee Kang-In, fresco vincitore della Champions League contro il Psg, e Son Heung-min che dopo una vita al Tottenham lo scorso agosto ha scelto di proseguire la propria carriera al Los Angeles FC. Dall'altra parte del campo l'osservato speciale è l'ex Sampdoria e Roma, attualmente al Bayer Leverkusen, Patrick Schick che a suon di gol (5 in 8 partite) ha trascinato la propria Nazionale al Mondiale 20 anni dopo l'ultima volta, nel 2006, quando guidata in campo da Pavel Nedved venne estromessa dal torneo dopo aver perso 2-0 contro l'Italia (reti di Materazzi e Pippo Inzaghi) nel terzo e decisivo turno del Gruppo E.
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Corea del Sud-Repubblica Ceca
Corea del Sud-Repubblica Ceca, gara valida per il primo turno del Gruppo A dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 4 italiane al Guadalajara Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Corea del Sud-Repubblica Ceca
COREA DEL SUD (3-4-2-1): Seung gyu; Han-beom, Gi-hyuk, KimMin-jae: Tae-seok, Jae-sung, In-beom, Young-woo; Lee Kang-In, Son Heung-min; Hee-chan. Ct: Hong Myung-bo.
A disposizione: Bum-keun, Hyeon-woo, Tae-hyeon, Seung-ho, Gue-sung, Wi-je, Moon-hwan, Jin-seob, Hyeon-gyu, Hyun-jun, Castrop, Jing-yu, Ji-sung, Dong-gyeong.
REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick. Ct: Koubek.
A disposizione: Stanek, Hornicek, Zima, Holes, Hlozek, Cerv, Chytil, Sadilek, Chory, Zeleny, Doudera, Sojka, Sochurek, Visinsky.
ARBITRO: Mohamed (Egitto). ASSISTENTI: Abouelregal-Taha (Egitto). IV UFFICIALE: Calderon (Costa Rica). VAR: Ashour (Egitto). ASS. VAR: Dickerson (Usa), Di Bello (Italia).
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