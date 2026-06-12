Stati Uniti-Paraguay: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

INGLEWOOD (STATI UNITI D'AMERICA) - L'attesa è finita. Alle 3 di notte italiane i padroni di casa degli Stati Uniti faranno il loro esordio al Mondiale affrontando al SoFi Stadium di Inglewood il Paraguay. L'obiettivo della selezione di Mauricio Pochettino è chiaro: dimostrare che il calcio nordamericano è ormai pronto a competere ad alti livelli. Dopo essersi fermati agli ottavi nel 2010, 2014 e 2022, gli americani vogliono raggiungere almeno i quarti, spinti dal loro pubblico sugli spalti e dal milanista Pulisic e lo juventino McKennie in campo. Dall'altro lato, l’Albirroja torna a disputare il torneo iridato 16 anni dopo l'ultima volta e si affida all'esperienza del ct Gustavo Alfaro, ex del Boca Juniors che ha guidato l’Ecuador nella Coppa del Mondo disputata in Qatar nel 2022. L'allenatore argentino punta sul pragmatismo di una formazione che fa della tenuta difensiva il proprio punto di forza: linee corte, duelli, coperture, seconde palle e transizioni rapide sono il marchio di fabbrica di un Paraguay che al debutto nel Gruppo D vuole giocare un brutto scherzetto agli Stati Uniti. Riflettori puntata sull'ex attaccante del Torino, oggi alla Cremonese, Sanabria.