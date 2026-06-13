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Qatar-Svizzera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Nel secondo match del gruppo B si sfidano le nazionali di Lopetegui e Yakin
3 min
Qatar-SvizzeraMondiali

SAN FRANCISCO (STATI UNITI D'AMERICA) - Qatar e Svizzera aprono la loro campagna al Mondiale 2026 nel Gruppo B, con il calcio d'inizio fissato al San Francisco Bay Arena, in California. È la prima partita ufficiale dei Mondiali per entrambe le nazionali in questa edizione nordamericana del torneo, la seconda del raggruppamento dopo il pari tra Canada e Bosnia. Per il Qatar si tratta di un debutto carico di significato. Quattro anni fa, da paese ospitante, i Maroon non riuscirono a conquistare un solo punto nella fase a gironi, segnando appena una rete. Ora, lontani da casa e guidati da Julen Lopetegui, cercano di riscrivere la loro storia mondiale. La Svizzera arriva invece con tutt'altro spirito dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione senza subire sconfitte, chiudendo in testa con quattro vittorie e due pareggi, concedendo solo due gol in tutto il percorso. Murat Yakin ha costruito una squadra solida, con un centrocampo di livello internazionale.

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Qatar-Svizzera: diretta tv e streaming

Qatar-Svizzera, gara valida per il primo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026, è in programma alle 21 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Qatar-Svizzera

QATAR (4-3-3): Abunada, Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed; Laye, Fathy, Gaber; Abdurisag, Afif, Edmilson. Ct: Lopetegui. 

A disposizione: Zakaria, Barsham, Lucas Mendes, Al Brake, Al Hussain, Hatem, Boudiaf, Madibo, Manai, Alaaeldin, Muntari, Al Haydos, Al Ganehi, Almoez Ali, Jamshid. 

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel, Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Manzambi, Ndoye; Embolo. Ct: Yakin. 

A disposizione: Mvogo, Keller, Muheim, Widmer, Comert, Amenda, Jaquez, Jashari, Sow, Fassnacht, Aebischer, Rieder, Vargas, Okafor, Amdouni, Itten. 

ARBITRO: Martinez (Honduras). ASSISTENTI: Lopez-Ramirez (Honduras). IV UFFICIALE: Nation (Giamaica). VAR: Wales (Trinidad e Tobago).

Qatar-Svizzera: scopri tutte le quote

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