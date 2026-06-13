Gilberto Mora new entry tra stelle e meteore: la classifica dei più giovani di sempre al Mondiale

I Mondiali hanno preso il via, e in attesa di entrare nella fase calda della competizione c'è già un dato ragguardevole e che entra nella storia. Durante la sfida tra Sudafrica e Messico , al minuto 66 a fare il suo ingresso in campo per i sudamericani è stato il giovanissimo Gilberto Mora : a 17 anni, 7 mesi e 28 giorni è entrato nella lista dei calciatori più giovani di sempre ad aver giocato la Coppa del Mondo. Il calciatore del Club Tijuana si piazza al sesto posto, alle spalle di Pelè : ma chi c'è in questa speciale graduatoria?

I più giovani di sempre al Mondiale

Andando a ritroso dalla 20esima posizione alla prima, in coda troviamo Michael Owen: l'attaccante inglese scese in campo ai Mondiali a 18 anni, 6 mesi e 1 giorno. La partita quella tra la sua Inghilterra e la Tunisia, giocata il 15 giugno 1998 e terminata per 2-0. Subito dopo spazio a Assimiou Touré, che col suo Togo esordì al torneo il 13 giugno del 2006 a 18 anni, 5 mesi e 12 giorni nel ko contro la Corea del Sud. In 18esima posizione c'è Jewison Bennette della Costa Rica, in campo lo scorso Mondiale a 18 anni, 5 mesi e 8 giorni. Esordio il 23 novembre 2022 nella pesante sconfitta per 7-0 contro la Spagna: al netto del passivo, una giornata da ricordare.

Proseguendo troviamo Vincent Aboubakar, che debuttò il 19 giugno 2010 a 18 anni, 4 mesi e 28 giorni: in quell'occasione il suo Camerun perse per 2-1 contro la Danimarca. Per il 16esimo posto bisogna tornare indietro negli anni, e non di poco: 5 giugno 1938, Bertus De Harder scende in campo con l'Olanda contro la Cecoslovacchia (match perso 3-0 dagli orange) a 18 anni, 4 mesi e 22 giorni.

Dal 15° all'11° posto: diversi volti noti

Restiamo negli anni 30 del '900, precisamente nel 1930: Segundo Durandal della Bolivia fa il suo esordio al Mondiale a 18 anni e 4 mesi. Era il 17 luglio, a vincere il match per 4-0 fu la Jugoslavia. Per la 14esima posizione si ritorna a tempi decisamente più recenti e a volti più noti: il protagonista è Christian Dannemann Eriksen, che esordì con la Danimarca il 14 giugno 2010 nel ko per 2-0 contro l'Olanda a 18 anni e 4 mesi.

Per il 13esimo posto si torna allo scorso Mondiale, quello del 2022: la Spagna, il 23 novembre, schiera il giovanissimo Gavi nello strabiliante successo per 7-0 contro la Costa Rica. Nel giorno del suo esordio il centrocampista del Barcellona aveva 18 anni, 3 mesi e 18 giorni. Salto temporale di quasi 100 anni indietro: il 13 luglio 1930 Manuel Rosas, a 18 anni, 2 mesi e 26 giorni debuttava col suo Messico contro la Francia, in una partita vinta dai transalpini per 4-1. Per l'11esimo posto si ritorna al 2022, e precisamente al 22 novembre: in occasione di Francia-Australia fa il suo debutto con i socceroos Garang Kuol, che in quel momento aveva 18 anni, 2 mesi e 7 giorni.