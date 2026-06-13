Gilberto Mora new entry tra stelle e meteore: la classifica dei più giovani di sempre al Mondiale

I Mondiali hanno preso il via, e in attesa di entrare nella fase calda della competizione c'è già un dato ragguardevole e che entra nella storia. Durante la sfida tra Sudafrica e Messico, al minuto 66 a fare il suo ingresso in campo per i sudamericani è stato il giovanissimo Gilberto Mora: a 17 anni, 7 mesi e 28 giorni è entrato nella lista dei calciatori più giovani di sempre ad aver giocato la Coppa del Mondo. Il calciatore del Club Tijuana si piazza al sesto posto, alle spalle di Pelè: ma chi c'è in questa speciale graduatoria?
I più giovani di sempre al Mondiale
Andando a ritroso dalla 20esima posizione alla prima, in coda troviamo Michael Owen: l'attaccante inglese scese in campo ai Mondiali a 18 anni, 6 mesi e 1 giorno. La partita quella tra la sua Inghilterra e la Tunisia, giocata il 15 giugno 1998 e terminata per 2-0. Subito dopo spazio a Assimiou Touré, che col suo Togo esordì al torneo il 13 giugno del 2006 a 18 anni, 5 mesi e 12 giorni nel ko contro la Corea del Sud. In 18esima posizione c'è Jewison Bennette della Costa Rica, in campo lo scorso Mondiale a 18 anni, 5 mesi e 8 giorni. Esordio il 23 novembre 2022 nella pesante sconfitta per 7-0 contro la Spagna: al netto del passivo, una giornata da ricordare.
Proseguendo troviamo Vincent Aboubakar, che debuttò il 19 giugno 2010 a 18 anni, 4 mesi e 28 giorni: in quell'occasione il suo Camerun perse per 2-1 contro la Danimarca. Per il 16esimo posto bisogna tornare indietro negli anni, e non di poco: 5 giugno 1938, Bertus De Harder scende in campo con l'Olanda contro la Cecoslovacchia (match perso 3-0 dagli orange) a 18 anni, 4 mesi e 22 giorni.
Dal 15° all'11° posto: diversi volti noti
Restiamo negli anni 30 del '900, precisamente nel 1930: Segundo Durandal della Bolivia fa il suo esordio al Mondiale a 18 anni e 4 mesi. Era il 17 luglio, a vincere il match per 4-0 fu la Jugoslavia. Per la 14esima posizione si ritorna a tempi decisamente più recenti e a volti più noti: il protagonista è Christian Dannemann Eriksen, che esordì con la Danimarca il 14 giugno 2010 nel ko per 2-0 contro l'Olanda a 18 anni e 4 mesi.
Per il 13esimo posto si torna allo scorso Mondiale, quello del 2022: la Spagna, il 23 novembre, schiera il giovanissimo Gavi nello strabiliante successo per 7-0 contro la Costa Rica. Nel giorno del suo esordio il centrocampista del Barcellona aveva 18 anni, 3 mesi e 18 giorni. Salto temporale di quasi 100 anni indietro: il 13 luglio 1930 Manuel Rosas, a 18 anni, 2 mesi e 26 giorni debuttava col suo Messico contro la Francia, in una partita vinta dai transalpini per 4-1. Per l'11esimo posto si ritorna al 2022, e precisamente al 22 novembre: in occasione di Francia-Australia fa il suo debutto con i socceroos Garang Kuol, che in quel momento aveva 18 anni, 2 mesi e 7 giorni.
Chi c'è in top 10
Si entra in top 10, dove troviamo Carvalho Leite: il brasiliano esordì il 20 luglio 1930 nel successo verdeoro per 4-0 contro la Bolivia quando aveva appena 18 anni e 25 giorni. Altro ritorno al 2022, stavolta in casa Germania: Youssoufa Moukoko ha debuttato il 23 novembre nella pesante sconfitta per 2-1 patita contro il Giappone, all'età di 18 anni e 3 giorni. Rigobert Song è colui che occupa invece l'ottavo posto, grazie al fatto di essere sceso per la prima volta in campo in un Mondiale a 17 anni, 11 mesi e 19 giorni. Era il 19 giugno 1994 e il suo Camerun pareggiò per 2-2 contro la Svezia.
Si va alla Coppa del Mondo 2002 per il settimo posto, precisamente il 2 giugno: Bartholomew Ogbeche scese in campo con la sua Nigeria a 17 anni, 8 mesi e 2 giorni, durante una partita persa di misura contro l'Argentina. In sesta posizione, come detto, il messicano Gilberto Mora che lo scorso 11 giugno ha giocato uno spezzone della gara col Sudafrica a 17 anni, 7 mesi e 28 giorni.
Dal 5° al 3° posto in graduatoria
La top 5 inizia col botto, ovvero con Pelé. La leggenda brasiliana debuttò a 17 anni, 7 mesi e 23 giorni in Brasile-Urss 2-0: era il 15 giugno 1958. In quarta posizione c'è Salomon Olembé, che l'11 giugno 1998 a 17 anni, 6 mesi e 3 giorni prese parte al match tra il suo Camerun e l'Austria, incontro terminato 1-1. Al gradino più basso del podio troviamo Femi Opabunmi, che giocò al Mondiale per la prima volta a 17 anni, 3 mesi e 9 giorni. Era il 12 giugno 2002, match che la sua Nigeria pareggiò per 0-0 contro l'Inghilterra.
L'ex Serie A al 2° posto: giocò contro l'Italia. Al 1°...
Medaglia d'argento per uno dei giocatori africani più forti della storia, e con un passato vincente anche in Serie A: si tratta di Samuel Eto'o. Per l'ex Inter esordio a 17 anni, 3 mesi e 7 giorni nel torneo del 1998. Era il 17 giugno, la sfida quella... contro l'Italia, vinta per 3-0 dagli azzurri (gol di Di Biagio e doppietta di Vieri). Al primo posto dei più giovani di sempre ad aver giocato una gara di una Coppa del Mondo c'è Norman Witheside. Giocò con la sua Irlanda del Nord contro la Jugoslavia a 17 anni, 1 mese e 10 giorni. Era il 17 giugno 1982, la gara terminò 0-0: un match non spettacolare, ma destinato comunque a rimanere nella storia... almeno per ora. D'altronde, si sa, i record nascono per essere battuti.
I Mondiali hanno preso il via, e in attesa di entrare nella fase calda della competizione c'è già un dato ragguardevole e che entra nella storia. Durante la sfida tra Sudafrica e Messico, al minuto 66 a fare il suo ingresso in campo per i sudamericani è stato il giovanissimo Gilberto Mora: a 17 anni, 7 mesi e 28 giorni è entrato nella lista dei calciatori più giovani di sempre ad aver giocato la Coppa del Mondo. Il calciatore del Club Tijuana si piazza al sesto posto, alle spalle di Pelè: ma chi c'è in questa speciale graduatoria?
I più giovani di sempre al Mondiale
Andando a ritroso dalla 20esima posizione alla prima, in coda troviamo Michael Owen: l'attaccante inglese scese in campo ai Mondiali a 18 anni, 6 mesi e 1 giorno. La partita quella tra la sua Inghilterra e la Tunisia, giocata il 15 giugno 1998 e terminata per 2-0. Subito dopo spazio a Assimiou Touré, che col suo Togo esordì al torneo il 13 giugno del 2006 a 18 anni, 5 mesi e 12 giorni nel ko contro la Corea del Sud. In 18esima posizione c'è Jewison Bennette della Costa Rica, in campo lo scorso Mondiale a 18 anni, 5 mesi e 8 giorni. Esordio il 23 novembre 2022 nella pesante sconfitta per 7-0 contro la Spagna: al netto del passivo, una giornata da ricordare.
Proseguendo troviamo Vincent Aboubakar, che debuttò il 19 giugno 2010 a 18 anni, 4 mesi e 28 giorni: in quell'occasione il suo Camerun perse per 2-1 contro la Danimarca. Per il 16esimo posto bisogna tornare indietro negli anni, e non di poco: 5 giugno 1938, Bertus De Harder scende in campo con l'Olanda contro la Cecoslovacchia (match perso 3-0 dagli orange) a 18 anni, 4 mesi e 22 giorni.
Dal 15° all'11° posto: diversi volti noti
Restiamo negli anni 30 del '900, precisamente nel 1930: Segundo Durandal della Bolivia fa il suo esordio al Mondiale a 18 anni e 4 mesi. Era il 17 luglio, a vincere il match per 4-0 fu la Jugoslavia. Per la 14esima posizione si ritorna a tempi decisamente più recenti e a volti più noti: il protagonista è Christian Dannemann Eriksen, che esordì con la Danimarca il 14 giugno 2010 nel ko per 2-0 contro l'Olanda a 18 anni e 4 mesi.
Per il 13esimo posto si torna allo scorso Mondiale, quello del 2022: la Spagna, il 23 novembre, schiera il giovanissimo Gavi nello strabiliante successo per 7-0 contro la Costa Rica. Nel giorno del suo esordio il centrocampista del Barcellona aveva 18 anni, 3 mesi e 18 giorni. Salto temporale di quasi 100 anni indietro: il 13 luglio 1930 Manuel Rosas, a 18 anni, 2 mesi e 26 giorni debuttava col suo Messico contro la Francia, in una partita vinta dai transalpini per 4-1. Per l'11esimo posto si ritorna al 2022, e precisamente al 22 novembre: in occasione di Francia-Australia fa il suo debutto con i socceroos Garang Kuol, che in quel momento aveva 18 anni, 2 mesi e 7 giorni.