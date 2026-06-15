Lampo Lukaku: entra e propizia l’autogol in 20 secondi. Ma il Belgio delude, 1-1 con l'Egitto

SEATTLE (Stati Uniti) - Belgio ed Egitto iniziano il loro Mondiale nel gruppo G spartendosi perfettamente la posta in palio. Un autogol con lo zampino di Lukaku permette alla nazionale di Rudi Garcia di riacciuffare il momentaneo vantaggio egiziano firmato da Ashour , a Seattle è 1-1 in attesa dell'altra sfida del raggruppamento tra Iran e Nuova Zelanda.

Il vantaggio Egitto

Il primo squillo del match è di De Bruyne, che calcia dal limite e accarezza il palo al minuto 7, ma al primo vero affondo passa l'Egitto: al 20' Salah libera Ashour al tiro che sorprende Courtois per l'1-0. La nazionale africana ci prova ancora al 34' con Ziko, Courtois bravo a deviare in corner. Nel recupero della prima frazione capita a Doku la chance per rimettere tutto in equilibrio, ma l'attaccante del City spara alto da ottima posizione. L'Egitto va a riposo meritatamente avanti e con un ultimo sussulto di Marmoush sul quale è bravo Courtois nel rimediare ad un'ingenuità di Ngoy.

Lukaku provvidenziale

Come nel primo tempo anche nel secondo si inizia nel segno di De Bruyne che centra il palo con una splendida traiettoria su calcio di punizione. Rispondono subito i Faraoni con Courtois che nega il gol a Salah, poi è Marmoush ad involarsi verso la porta belga calciando però malissimo all'ingresso in area. Al 62' sfiora il pari Tielemans con un destro al volo splendido che esce fuori di un soffio, poco dopo è De Bruyne ad impattare male con il destro un pallone all'altezza del dischetto che termina centrale tra le braccia di Shobeir. Al 66' la mossa di Rudi Garcia: dentro Lukaku che impiega appena 10 secondi a mettere lo zampino sull'autogol di Hany. I Diavoli Rossi cambiano credono nella rimonta e all'83' serve un grande riflesso di Shobeir ad evitare la rete di Mechele, ma alla fine il risultato resta inchiodato sull'1-1.