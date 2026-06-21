Yamal, polemica dopo il pari con Capo Verde: "Siete impazienti. Per voi siamo pessimi, ma..."

La Spagna è chiamata a reagire. Gli uomini di de la Fuente hanno iniziato questo Mondiale con il piede sbagliando, portando a casa soltanto un pari dalla sfida contro Capo Verde, in cui è risultata decisiva la prestazione del portiere Vozinha, diventando una vera e propria star dei social . Le Furie Rosse affronteranno l'Arabia Saudita quest'oggi, in un match di fondamentale importanza per entrambe le compagini. In caso di sconfitta la Spagna rischia di mettere seriamente in bilico la qualificazione al turno successivo dei Mondiali, motivo per cui l'unico risultato da prendere in considerazione per la nazionale spagnola è quello della vittoria. A non prender parte al match odierno potrebbe poi essere il talento del Barcellona, Lamine Yamal, il quale dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Yamal: "Per voi siamo pessimi ma chi capisce..."

Il fuoriclasse spagnolo, stanto alle ultime indicazioni della vigilia, potrebbe non prendere parte alla gara decisiva contro l'Arabia Saudita dal primo minuto, in quanto non ancora al massimo della condizione fisica. Il numero 10 del Barca ha però rassicurato la tifoseria spagnola, sostenendo: "Sto meglio di quanto la gente pensi".

Lamine Yamal ha poi spostato l'attenzione sul risultato inaspettato contro Capo Verde all'esordio della sua Spagna in questo Mondiale, con non poche polemiche rivolte verso coloro che danno già per spacciata la nazionale spagnola: "Prima del 19 luglio non sapremo chi vincerà il Mondiale, ma voi volete saperlo già oggi. Siete troppo impazienti. La Spagna ha pareggiato una partita e già si traggono conclusioni. Per voi siamo pessimi ma chi capisce di calcio sa che non è così".