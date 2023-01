Juve, Nicolussi Caviglia subito titolare con la Salernitana

La Juventus si conferma grande coltivatrice di talenti. L'ultimo esempio, in ordine di tempo, Hans Nicolussi Caviglia , che appena sbarcato in prestito alla Salernitana è stato subito schierato dal primo minuto nel lunch match contro il Torino , disputando la sua prima partita da titolare in Serie A con i campani.

Nicolussi Caviglia, il traguardo dopo le difficoltà

Che fosse un ragazzo dal talento fuori dal comune era indiscutibile, ma Nicolussi Caviglia ha dimostrato anche grande carattere superando ogni difficoltà. Tutta la trafila nella Juventus, arrivando ad approdare nella Next Gen e a debuttare in Serie A con la prima squadra, intervallando la sua esperienza bianconera con alcuni prestiti. Nel suo percorso, però, anche un grave infortunio, con indosso la maglia del Perugia: rottura del legamento crociato, poi scorie post intervento che ne hanno complicato il rientro in campo. Ma la forza di volontà e le sue qualità si sono imposte sulle avversità, tornando in campo e continuando nel suo percorso di crescita. Quest'anno prima parte di stagione in prestito al Sudtirol, dove ha collezionato 18 presenze segnando 2 reti. Poi il passaggio alla Salernitana, appena qualche giorno fa. E ora subito il debutto dal 1' nel match contro il Torino: un avversario evidentemente non come gli altri, in una gara che sa di derby.