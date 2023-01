Juventus Next Gen-Vicenza, 24ª giornata: cambia l'orario della partita

La Lega Pro attraverso un comunicato, seguito poi anche da un Tweet della Juventus, ha comunicato la variazione d'orario di diverse partite per la 24ª giornata di campionato, tra cui anche quella della Next Gen. La squadra di Brambilla in quell'occasione affronterà il Vicenza al Moccagatta a un orario diverso da quello precedentemente stabilito. In accordo con le società, la Lega ha anticipato alle 12:30 il match tra bianconeri e veneti e non più alle 14:30 come era originariamente previsto. Intanto la squadra si sta allenando in vista della trasferta di sabato contro il Padova.