We The Next Gen, Sersanti: "Abbiamo un obiettivo. Giocare alla Juve..."

Terza puntata di "We The Next Gen", la serie sulla compagine Under 23 della Juventus in onda sul canale Tik Tok bianconero. Dopo le prime due puntate, in cui i protagonisti prima Alessandro Riccio e poi Dean Huijsen, stavolta tocca a Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002 in forza alla squadra di mister Massimo Brambilla.