Yildiz, amore Juve: maglia vintage bianconera sui social, tifosi impazziti

La Juventus Next Gen è reduce dalla vittoria di misura sul Sangiuliano, e soprattutto martedì avrà un importantissimo appuntamento: la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza. Una gara nella quale mister Massimo Brambilla, come accaduto di recente, potrà far affidamento su Kenan Yildiz. L'attaccante turco classe 2005, dopo aver mostrato tutte le sue qualità in Primavera, viene ormai di frequente aggregato alla compagine Under 23.