Juve Primavera, Montero: "Yildiz scontento? Canta tutto il tempo"

Juve Primavera, le dichiarazioni di Montero

Queste le parole dell'allenatore al termine della partita: "Ha vinto con merito il Torino questa Derby. I nostri avversari hanno messo più grinta, sono stati più decisi e più concreti e hanno giustamente portato a casa i tre punti. Chiaramente la partita è cambiata nel momento in cui il Torino è riuscito a trovare due reti in avvio di secondo tempo e da quel momento il match è cambiato. Oggi c'è poco da dire, dobbiamo ripartire quanto prima facendoci un esame di coscienza in modo tale da comprendere meglio le dinamiche di alcune partite. Sbagliando si impara, ma è importante non commettere sempre gli stessi errori. Spiace per la sconfitta, soprattutto perchè si trattava di un derby, ma dobbiamo guardare avanti perchè il campionato è ancora lungo". Poi una battuta su Yildiz: "Deluso qui? Per me non è deluso, canta tutto il tempo nello spogliatoio. Se fosse deluso non so quando è allegro. Non penso sia deluso". Poi sulla possibilità di un upgrade per qualcuno dei suoi, rivela: "Devo parlare con Pessotto e Scaglia perché sembra che un paio di giocatori andranno all’Under 23 per domenica".

Torino Primavera, le dichiarazioni di Scurto

Queste le dichiarazioni dell'allenatore granata: "Sicuramente c'è stata grande soddisfazione perché abbiamo fatto una grande partita, molto sentita. Ci bruciava la gara dell'andata, soprattutto dopo aver perso in quel modo, chiaramente eravamo rimasti delusi. Questa grande prestazione ci ha dato molta soddisfazione e alla fine l'abbiamo sfogata. Una prestazione così importante in un derby è un valore aggiunto che ci dà grande soddisfazione. La classifica? Ci interessa fino ad un certo punto, abbiamo avuto la grande soddisfazione di aver portato un giocatore in prima squadra: probabilmente con Gineitis avremmo avuto 7-8 punti in più e quindi primi in classifica. Son contento, però, di avere otto punti in meno e di aver portato un ragazzo in prima squadra".