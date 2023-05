Juventus Next Gen, Stramaccioni rinnova il contratto

La Juventus Next Gen ha comunicato il rinnovo di Stramaccioni sui propri canali. Il difensore aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e vestirà i colori bianconeri per un altro anno. Un attestato di stima da parte della società, che ha deciso di prolungare il rapporto con il giovane calciatore nonostante l'intervento al legamento crociato subito lo scorso 29 marzo .

Juve Next Gen, la stagione di Stramaccioni

Il campionato del difensore della Juventus Next Gen ha vissuto alti e bassi. Ha collezionato 14 presenze in Serie C e due nella Coppa Italia di Lega Pro, giocando maggiormente nella prima parte di stagione, prima del salto di categoria di Huijsen, giovane talento olandese classe 2005. L'anno di Stramaccioni è terminato poi con il brutto infortunio in allenamento con conseguente lesione del legamento crociato anteriore e intervento chirurgico.