Juve Next Gen, complimenti a Turicchia e Fiumanò per la finale U20

Juve Next Gen, complimenti a Turicchia e Fiumanò

Nell'Italia che sta facendo la storia, con la conquista della prima finale di sempre nel Mondiale U20, sono presenti anche due calciatori della Juventus Next Gen: trattasi di Riccardo Turicchia e Filippo Fiumanò. Il primo è stato protagonista con la squadra di mister Brambilla, approdando alla finale di Coppa Italia di Serie C e con 24 presenze in tutto con l'Under 23. Il secondo ha sì giocato in terza serie, ma in prestito all'Aquila Montevarchi. La Juve Next Gen, attraverso il proprio account Twitter, si è congratulato con loro: "SIETE IN FINALE! Complimenti a Riccardo Turicchia e Filippo Fiumanò per il raggiungimento della finale nel Mondiale U20!". Ora l'ultimo atto, con l'auspicio di portare la coppa a casa.