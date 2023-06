La Juventus Next Gen cambia girone in Serie C? Perché è possibile

Saranno ultimi giorni di giugno importanti per quanto riguarda le iscrizioni in Serie C . Entro il 30, infatti, la Covisoc dovrà esprimere il suo giudizio in merito a tutte le domande presentate dalle 59 squadre della Lega Pro (Il Pordenone non l'ha presentata). A rischiare di finire tra i dilettanti ci sarebbe il Siena che avrebbe presentato una documentazione incompleta, situazione che poi di rimbalzo potrebbe anche interessare la Juventus Next Gen .

Il motivo? Perché nel caso in cui l'iscrizione dei toscani fosse respinta si liberebbe un posto per permettere l'ingresso all'Atalanta U23. In questo caso le due squadre non potrebbero giocare nello stesso girone, come ha spiegato lo stesso Marani, presidente della Lega Pro.

Juventus Next Gen, Atalanta, parole Marani

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha parlato dell'argomento in conferenza stampa a margine dell'evento dell'Integrations League che si è svolto ad Ancona. Le sue parole: “Perché una seconda squadra tra Juventus e Atalanta nel girone B derogando al criterio territoriale? C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio. Aspettiamo gli organici e le pronunce della Covisoc il 30 giugno. Poi vedremo tutto il resto“.