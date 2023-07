Juve Next Gen, riecco Garofani: Brambilla promuove Mbangula e Maressa

Anche per la Juventus Next Gen è tempo di scendere in campo. Dopo i primi giorni di corsa e intensità, ora a squadra di Brambilla può ricevere le prime risposte in amichevole. L'avversario? Il Cagliari, una squadra di Serie A per migliorare e continuare nel lavoro di preparazione alla prossima stagione di Serie C. Molti giovani hanno seguito Max Allegri negli Stati Uniti e non sono disponibili. Tra questi Huijsen, Yildiz e Nonge hanno anche giocato contro il Milan.

Juve Next Gen, torna Garofani in porta La prima bella notizia è il rientro di Garofani. La sua ultima partita ufficiale è datata 8 gennaio 2023 contro il Pordenone, per poi infortunarsi qualche giorno dopo in allenamento: lesione al retto femorale. Adesso il "numero uno" ha di nuovo la possibilità di difendere i pali dei bianconeri. All'inizio della scorsa stagione Allegri lo aveva anche convocato per alcune partite di Serie A per ovviare all'assenza di Szczesny. Non ha esordito, ma ha comunque respirato l'aria della prima squadra. Ora dopo un lungo calvario, può di nuovo volare.

La prima volta di Mbangula e Maressa La prima volta non si scorda mai, anche se si tratta di un'amichevole. Mbangula e Maressa hanno per il momento convinto Brambilla, che li ha schierati da titolari contro il Cagliari. L'attaccante belga nella Primavera di Montero ha realizzato 9 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. La sua qualità non è la finalizzazione, ma il dribbling e creare la superiorità numerica. Maressa invece è un esterno a tutta fascia, che può giocare anche da centrale di centrocampo all'occorrenza. Duttilità e tanta corsa, un'arma in più da monitorare.

