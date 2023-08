Juve, messaggio all'Atalanta U23: "Benvenuti in Serie C"

Prima storica volta per i bergamaschi con la loro seconda squadra in un campionato professionistico e andranno ad affiancare proprio la Juventus Next Gen, che ormai da cinque stagioni sta raccogliendo i propri frutti. Proprio i bianconeri hanno voluto mandare un caloroso messaggio di benvenuto ai nerazzurri: "Un grande benvenuto all’Atalanta U23, che parteciperà al campionato di Lega Pro 2023-24".

Atalanta U23 e Juve Next Gen, novità sui gironi

Con l'ingresso dell'Atalanta U23 negli organici della Serie C, sono destinati a cambiare anche i vari gironi. Le due seconde squadre per regolamento non possono essere inserite nello stesso raggruppamento ed ecco dunque che la Juventus Next Gen giocherà la prossima stagione nel gruppo B, ovvero quello del centro, mentre la Dea prenderà il posto dei bianconeri nell'A. Avversari nuovi, dunque, per la formazione allenata da Brambilla che settimana prossima conoscerà tutte le altre 19 squadre.

E' slittato anche l'inizio del campionato dal 27 agosto al 3 settembre, una settimana più tardi rispetto alla data d'origine. Nella mattinata di lunedì 7 agosto è stato convocato il Consiglio Direttivo di Lega Pro che darà il via alla configurazione dei gironi. A seguire, alle 15, l’appuntamento per tutti gli appassionati della Serie C , quando sarà reso noto il sorteggio dei calendari delle partite per la stagione 2023/2024.