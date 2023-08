Riccio saluta la Juve Next Gen, direzione Modena: è ufficiale

Ma non soltanto loro: tra questi, senza dubbio, anche Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 che però quest'anno giocherà altrove per proseguire il suo percorso di crescita.

Riccio dalla Juve Next Gen al Modena

Il centrale, nonché capitano della Juventus Next Gen di mister Massimo Brambilla, saluta i bianconeri e la Serie C, passando al Modena, e quindi in cadetteria. Ufficiale il suo passaggio in gialloblù, con Riccio che raggiunge gli emiliani con la formula del prestito fino alla fine della prossima stagione. "Ufficiale: Alessandro Pio Riccio si trasferisce in prestito fino a giugno 2024 al Modena. In bocca al lupo, Alessandro!", questo il breve comunicato della Juventus Next Gen sui propri canali social. Riccio, che ha rinnovato il suo contratto prima di partire in prestito, raggiungerà mister Paolo Bianco, oggi tecnico del Modena ma fino a qualche mese fa alla Juve all'interno dello staff di Massimiliano Allegri.