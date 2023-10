Juve Next Gen, bianconeri ko con l'ex Baldini: 2-0 Perugia al Moccagatta

E' ripartito con una sconfitta il cammino in Serie C della Juventus Next Gen. Al Moccagatta è stato il Perugia a far la voce grossa e portare a casa i tre punti. Una sfida difficile, dove, comunque, i bianconeri hanno cercato di impenserire gli umbri creando diverse occasioni pericolose. Il risultato, però, non ha premiato i giovani bianconeri ora a 7 punti in classifica con una partita da recuperare (contro la Lucchese). A rendere ancor più amaro il pomeriggio della Juve ci ha pensato anche capitan Poli, uscito al sesto minuto per un problema muscolare alla gamba destra. Brambilla ha poi dovuto fare a meno anche di Yildiz, Huijsen e Nonge, aggregati alla prima squadra per la trasferta contro il Milan.