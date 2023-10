Nonge, nuovo Pogba promosso da Allegri. Montero lo ha paragonato a Davids

TORINO - Alla Juventus con la promessa di giocare centrocampista: così Matteo Tognozzi nell’estate 2021 ha sbaragliato la concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e Milan portando a Torino per 200 mila euro l’allora sedicenne Joseph Nonge Boende che nelle giovanili dell’Anderlecht giocava difensore centrale perché Vincent Kompany, allenatore della prima squadra, lo considerava suo erede e aveva suggerito di spostarlo sulla linea arretrata. Ma Joseph si sente un centrocampista, come il suo idolo Pogba, e a Torino viene accontentato: aggregato all’Under 17 di Pedone con un paio di comparsate nella primavera di Bonatti, passa in pianta stabile in Primavera con Montero nella passata stagione e alla Next Gen quest’anno. Fino alla scalata in prima squadra, promosso da Massimiliano Allegri viste le assenze di Pogba e Fagioli e in attesa del mercato di gennaio.