Lucchese-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Voglia di rialzarsi dopo il ko con il Cesena, il quarto nelle ultime cinque partite. Per la Juventus Next Gen scocca l'ora del primo dei due recuperi in calendario. Alle 16:15 i bianconeri torneranno a sfidare in trasferta la Lucchese dopo l'eliminazione negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Si scende in campo per l'ottava giornata del girone B. La Juve dovrà fare ancora a meno di Vacca, squalificato per altri due turni. Brambilla ritrova i big: pronti Huijsen, Nonge e Yildiz, con quest'ultimo finito al centro di numerose voci di mercato nelle scorse ore.