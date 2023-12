Juve Next Gen ko nella nebbia di Lucca: Yildiz e Huijsen non bastano

La Juventus Next Gen è uscita sconfitta dalla trasferta in terra toscana contro la Lucchese. Secondo ko per 1 a 0 dopo quello sul campo del Cesena, i bianconeri avevano voglia di rialzarsi ma nel finale hanno lasciato un punto prezioso al Porta Elisa. I padroni di casa ci hanno provato molto di più durante la partita trovando però un ottimo Daffara sulla propria strada. Nella ripresa Rizzo Pinna è stato sfortunato con il palo colpito a inizio secondo tempo, ma i rossoneri hanno concesso poco alla Juve Next Gen che, nonostante i cambi, ha creato davvero pochissimi pericoli dalle parti di Chiorra. Unico pericolo un calcio di punizione di Yildiz, finito nelle ultime ore al centro di voci di mercato, terminato alto sopra la traversa. Al 90esimo è stato Rizzo Pinna a trovare il guizzo su calcio di punizione: destro preciso all'angolino con Daffara anche sfortunato nella deviazione. Dopo 6' di recupero l'arbitro ha messo fine alla contesa: la Juve ancora sconfitta.