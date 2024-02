Juve Next Gen-Ancona: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Sei risultati utili consecutivi per la Juve Next Gen nelle ultime gare disputate con tre vittorie e tre pareggi. La formazione di Brambilla è riuscita a uscire dal momento no con il punto più basso toccato con la sconfitta contro la Fermana ultima in classifica. Ora i bianconeri stazionano nella metà della classifica a due punti dalla zona playoff e tre sopra quella playout. Ecco perché è importantissima la gara contro l'Ancona: la Next Gen vuole continuare a ottenere risultati positivi e proseguire in questo trend dell'ultimo mese. In questo senso hanno aiutato anche i ritorni di Da Graca, Sekulov e la definitiva esplosione di Comenencia, decisivo nell'ultima gara contro la Spal (vinta per 3 a 1).