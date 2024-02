Next Gen, rimonta pazzesca! Sekulov e Guerra, tris all'Ancona e sogno playoff

La Juventus Next Gen raccogliere il settimo risultato utile consecutivo con la vittoria contro l' Ancona . I bianconeri rincorrono e poi trovano il guizzo per portare a casa tre punti pesantissimi che proiettano la formazione di Brambilla all'interno del gruppo playoff. La prima mezz'ora è tutta di marca biancorossa e il vantaggio arriva direttamente da calcio d'angolo. Il destro di Giampaolo è velenoso rimbalza davanti a Daffara e termina in porta. La Next Gen si sveglia e verso la fine trova il pari con Cerri, secondo consecutivo dopo quello alla Spal . Nella ripresa la gara è combattuta ed è sempre l'Ancona a trovare il guizzo con Spagnoli. La reazione dei bianconeri è veemente e prima c'è la rete di Sekulov, destro bellissimo a giro, e poi è Guerra, ben servito da Stramaccioni, a depositare in rete il tap-in del 3 a 2 finale. Nel finale i biancorossi attaccano a testa bassa ma dopo 4' di recupero può festeggiare la Next Gen.

Juve Next Gen-Ancona, rivivi la diretta del match

94' - Dopo un assalto finale dell'Ancona, finisce qui!

La Juve ribalta i biancorossi e trovano il secondo successo consecutivo.

90' - Occasione Ancona!

Energe da buona posizione calcia alto.

88' - Daffara chiude la porta!

Il portiere bianconero dice no al tiro di Cioffi. Si salva la Juve.

86' - Doppio cambio per l'Ancona!

Dentro Energe per Paolucci e Martina per Agyemang.

85' - Occasione Ancona!

Cioffi calcia la punizione forte verso la porta ma Daffara è attenta, sulla ribattuta Basso calcia alto.

84' - Ammonito Sekulov!

Il centrocampista della Juve commette un fallo al limite dell'area regalando un'ottima occasione all'Ancona.

83' - L'Ancona recrimina un tocco di mano in area!

Basso calcia a botta sicura e colpisce Savona, tutti i giocatori biancorossi sono andati attorno all'arbitro Marotta.

80' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Stivanello e Salifou, fuori Comenencia e Guerra.

78' - Occasione Ancona!

Cella ci prova, pallone alto.

77' - Cambio per l'Ancona!

Dentro Cioffi e fuori Marenco.

75' - GOL JUVE!

Si portano avanti i bianconeri: Stramaccioni mette in mezzo e Guerra con il tap-in mette in rete.

72' - Ci prova Sekulov!

Il trequartista bianconero va al tiro ma il suo detro è debole e centrale.

70' - Subito ammonito Moretti!

Da poco entrato commette subito fallo si Stramaccioni.

68' - Cambio per la Juve e doppio per l'Ancona!

Dentro Anghelé e fuori Cerri per i bianconeri, per i biancorossi escono Giampaolo e Gatto ed entrano Moretti e Vogiatzis.

62' - Ci prova Hasa!

Punizione alta sopra la traversa del centrocampista della Juve!

57' - GOL JUVE!

Bellissima giocata tra Rouhi e Sekulov, quest'ultimo vince un contrasto e poi con un destro a giro supera Perucchini.

55' - Hasa torna in campo!

Nulla di grave per il centrocampista dopo la botta subita.

54' - Occasione Juve!

Guerra serve Comenencia che calcia di prima intenzione, ma il suo tiro è murato dalla difesa dell'Ancona.

52' - Brutto intervento su Hasa!

Clemente stende il 7 bianconero che esce zoppicando sorretto dallo staff medico della Juve.

50' - GOL ANCONA!

Cerri si addormenta, Spagnoli ne approfitta e col destro infila Daffara.

46' - Iniziata la ripresa.

INTERVALLO

45' - Ammonito Gatto!

Fallo su Sekulov in ripartenza per il centrocampista biancorosso. Intanto un minuto di recupero

42' - Bianconeri meglio in questo finale di primo tempo.

38' - GOL JUVE NEXT GEN!

Ancora Cerri dopo quello di Ferrara. Perucchini salva su Savona, Comenencia coglie il palo e poi sul tap-in l'attaccante non sbaglia.

31' - Ammonito Marenco!

Primo giallo del match, il giocatore dell'Ancona atterra Hasa.

30' - Sekulov ci prova da 40 metri!

Il tiro del trequartista bianconero finisce altissimo.

25' - Tanti errori per la Juve!

Non positivo l'impatto dei bianconeri.

22' - GOL ANCONA!

Giampaolo calcia il corner verso la porta, nessuno tocca il pallone che termine alle spalle di Daffara.

18' - Ancona in avanti!

Dalla battuta del corner si difende bene la Next Gen e libera l'area.

14' - Partita molto bloccata sin qui!

Meglio l'Ancona nel possesso, la Juve pecca di precisione.

10' - Prova a farsi vedere la Juve Next Gen in avanti.

6' - Occasione Ancona!

Spagnoli calcia a giro con il destro, pallone fuori.

5' - Possesso per l'Ancona in questi primi minuti.

1' - La Juve gioca il primo pallone del match.