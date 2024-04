Pineto-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

In cerca di riscatto: dopo il ko contro il Cesena neopromosso in Serie B , la Juve Next Gen affronta il Pineto al "Pavone-Mariani" con l'obiettivo di consolidare la zona playoff. La gara di andata terminò sul punteggio di 2-2, con i gol bianconeri segnati da Guerra e Yildiz. Rientrano a disposizione di mister Brambilla sia Comenencia che Guerra dopo aver scontato il turno di squalifica nella scorsa partita, padroni di casa invece privi degli squalificati Teraschi e Germinario .

Il tecnico dell'U23 alla vigilia del match: "Se a tre partite dal termine della regular season ci troviamo in zona play-off e ci stiamo giocando l'accesso alla fase finale del campionato, penso che dobbiamo essere felici del nostro percorso. Non so quanti punti ci serviranno per assicurarci i play-off, ma so che a partire dalla difficile trasferta di Pineto dovremo tornare a muovere la classifica".

Pineto-Juve Next Gen, dove vederla

La gara tra Pineto e Juve Next Gen, con start alle ore 14, sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale del match.