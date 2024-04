Playoff Serie C: quando gioca la Juve Next Gen e contro chi, il regolamento

A comporre i playoff ci saranno 28 squadre, nove per girone più la vincente della Coppa Italia se non fa parte della top 10 in classifica. Ed è il caso del Catania. La post season si dividerà in più step: la fase a girone, la fase nazionale e la final four. E alla fine verrà decretata la quarta squadra promossa in Serie B, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia.

LA FASE A GIRONI

Le squadre dal quarto al decimo (quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava posto) scenderanno in campo sin dalla prima fase. Le nove qualificate si aggiungeranno poi alle quarte in classifica nella seconda fase del primo turno. I match saranno a eliminazione diretta con partita unica in casa della migliore in classifica. In caso di pareggio non ci saranno supplementari e rigori, ma conterà sempre la graduatoria della regular season.

LA FASE NAZIONALE

Alla seconda fase, quella Nazionale, parteciperanno le sei qualificate più le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia per un totale di dieci squadre. E ci sarà una divisione per teste di serie: migliori contro peggiori. Nella seconda fase del secondo turno giocheranno le cinque che staccheranno il pass più le tre seconde, quindi otto club. Ci sarà andata e ritorno (con il ritorno in casa della migliore nella graduatoria della regular season) e in caso di pareggio nelle due partite passerà la miglior classificata. Non ci saranno supplementari e rigori.

FINAL FOUR

Alla final four parteciperanno le quattro qualificate, che si sfideranno in due semifinali e dunque nella finalissima. Gli accoppiamenti saranno decisi tramite il sorteggio. In caso di parità si giocheranno i supplementari e nel caso i calci di rigore.