Triangolare Trofeo dell'Armonia, vince ancora l'Atalanta

Nel nobile scenario del “Trofeo dell’Armonia Sportiva” a Solomeo , casa di Brunello Cucinelli, si sono sfidate le tre seconde squadre del calcio italiano: Atalanta U23 , Juventus Next Gen e Milan Futuro . La prima partita di questo triangolare ha visto sfidarsi bianconeri e rossoneri. Il match, terminato 4-2 ai rigori. Le formazioni di Brambilla e Oddo sono state guidate dai propri centravanti, Mancini e Turco, in una sfida tanto emozionante quanto fisica, terminata a reti inviolate soltanto per le prestazioni eccellenti dei due portieri: Scaglia da una parte, decisivo a respingere un cross deviato da Turco, e Lapo Nava dall’altra, attento sui tiri dalla lunga distanza di Mancini e da un rigore in movimento di Faticanti. Il portiere rossonero ha poi dato prova di sé anche ai rigori, parando le conclusioni di Faticanti e Amaradio, e contribuendo alla vittoria finale del Milan, impeccabile dagli 11 metri.

Juve Next Gen ko

I bianconeri sono rimasti in campo per il secondo match del triangolare, contro l’Atalanta U23, reduce settimana scorsa dai playoff di Serie C. La partita, iniziata con un ritmo più blando rispetto alla precedente, ha visto l’Atalanta prendere il pallino del gioco senza mai mollarlo. Assoluto protagonista è stato Vavassori, che in tre minuti ha colpito un palo con Scaglia battuto e poi insaccato un’imbucata eccellente del suo numero 10 Panada. Vavassori ha poi continuato nella sua opera di assalto alla porta bianconera e grazie agli spazi liberatisi la giovane Dea ha trovato il gol del raddoppio con Gyabuua (al suo primo centro in questa stagione). Il moto d’orgoglio bianconero non si è fatto mancare e due minuti dopo Deme, fino a quel momento il più pericoloso dei suoi, ha deviato in porta un cross di Villa, riducendo lo svantaggio. Due sconfitte che non macchiano l’ottima seconda parte di stagione della squadra di Brambilla, che ora può guardare alla prossima annata forte di un risultato, i playoff promozione, che ad inizio stagione sembrava un miraggio.

E' bastato un pari col Milan Futuro

Il terzo e decisivo match, tra Atalanta U23 e Milan Futuro, si è concluso con la festa nerazzurra. La partita è terminata 0-0 e, complice la vittoria “soltanto” ai rigori del Milan Futuro contro la Juve, i ragazzi di Modesto potranno alzare per il secondo anno di fila il premio del “Trofeo dell’Armonia”. La partita ha subito il primo scossone dopo soltanto sei minuti, quando Camporese è franato su Alessio in area di rigore. Lo stesso numero 26 si è poi incaricato di calciare dagli 11 metri venendo però fermato dall’esordiente Pittarella. Da quel momento l’Atalanta ha preso il controllo del match, attaccando ad oltranza la difesa rossonera, abilmente difesa dal giovane portiere. Il Milan, obbligato a vincere nei 45 minuti, ha alzato l’intensità soltanto nella parte finale della gara, rendendosi pericoloso due volte con Magrassi. L’arcobaleno che si è stagliato sui cieli di Solomeo non ha portato il Milan ad una pentola d’oro ma può dare speranza che questo progetto esca dalla tempesta e sia realmente il futuro del Milan. L’Atalanta U23 è invece già presente e futuro del club bergamasco e questo “Trofeo dell’Armonia” suggella un’annata straordinaria conclusasi alle semifinali dei playoff di Serie C è il premio ad un’annata straordinaria, che se seguirà il modello del club primario, sarà solo il punto di partenza.

Milan Futuro - Juventus Next Gen 4-2 d.c.r.

Sequenza rigori: Guerra gol, Turco gol, Faticanti parato, Bozzolan gol, Amaradio

parato, Sandri gol, Gil Puche gol, Alesi gol

Milan Futuro (3-4-2-1): Lapo Nava, Minotti, Vladimirov, Paloschi, Magni, Branca,

Malaspina (22’ Sandri), Bozzolan, Alesi, Sia, Turco. A disp. Pittarella, Liberali, Zukic, Ibrahimovic, Quirini, Camporese, Marassi. All. Oddo

Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia, Poli, Savio, Gil Puche, Biliboc, Amaradio,

Faticanti, Owusu, Quattrocchi, Guerra, Mancini. A disp. Marcu, Macca, Anghelè,

Cudrig, Citi, Stivanello, Perotti, Turco, Villa, Rizzo, Ngana, Deme, Silva Semedo. All. Brambilla

Arbitro: Andrea Bartolucci di Città di Castello

Note: 400 spettatori. Angoli: 4-0 per la Juventus Next Gen

Atalanta U23 - Juventus Next Gen 2-1

Marcatori: 21’ Vavassori, 40’ Gyabuua, 42’ Deme

Atalanta U23 (3-4-2-1): Dajcar (28’ Bertini), Del Lungo (21’ Comi), Masi, Ceresoli, Bergonzi, Riccio, Panada, Bernasconi, Gyabuaa, De Nipoti, Vavassori. A disp. Pardel, Berto, Pounga, Muhameti, Scheffer, Alessio, Artesani, Navarro, Lonardo. All. Modesto.

Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia (24’ Marcu), Citi, Villa, Rizzo, Turco, Ngana, Macca, Anghelè, Cudrig, Deme, Silva Semedo. A disp. Poli, Savio, Gil Puche, Biliboc, Amaradio, Faticanti, Owusu, Quattrocchi, Guerra, Mancini, Stivanello, Perotti

All. Brambilla

Arbitro: Ettore Caravella di Perugia

Note: 400 spettatori. Angoli: 5-0 per Atalanta U23

Milan Futuro - Atalanta U23: 0-0

Milan Futuro (3-4-1-2): Pittarella, Zukic, Camporese, Paloschi (22’ Vladimirov),Quirini, Malaspina, Sandri, Alesi (22’Bozzolan), Liberali, Ibrahimovic, Magrassi. A disp. Lapo Nava, Minotti, Magni, Branca, Sia, Turco All. Oddo

Atalanta U23 (3-4-2-1): Bertini (13’ Pardel), Comi, Berto, Navarro, Scheffer, Padana (29’ Muhameti), Pounga, Bernasconi, Alessio, Artesani, Navarro. A disp. Dajcar, Lonardo, Masi, Ceresoli, Bergonzi, Riccio, Panada, Bernasconi, Gyabuaa, De Nipoti, Vavassori All. Modesto

Arbitro: Edoardo Fanelli di Perugia

Note: 400 spettatori. Angoli: 1-1 per Atalanta U23