Juve Next Gen, Brambilla sfida un'altra U23: bianconeri contro nerazzurri

La stagione di Serie C per la Juve Next Gen si avvicina. La rosa è ancora in fase di costruzione, tra rinnovi da poco ufficializzati (vedi quello di Ngana) e colpi da provare a chiudere (come Okoro, su cui c'è anche l'Inter). Se la dirigenza è al lavoro, la squadra non è da meno. E così, in attesa dei primi impegni ufficiali, la squadra di Massimo Brambilla si prepara con test amichevoli. Dopo quelli con Pro Vercelli e Albinoleffe, e in attesa della sfida in famiglia con la Juve di Igor Tudor, fissata la partita contro un'altra compagine U23: l'Atalanta.