Obiettivo rialzarsi. Dopo 2 ko consecutivi, la Next Gen era tornata al successo nello scorso weekend superando il Rimini in trasferta. Un 2-0 che è però non ha portato continuità ed è stato seguito dalla sconfitta di mercoledì nel recupero giocato contro il Campobasso . Un'occasione sprecata per agguantare le posizioni alte di classifica. La Juve di Massimo Brambilla proverà dunque a rifarsi quest'oggi dalle 14.30 nella sfida contro il Pontedera : i toscani sono reduci da due ko di fila e stazionano nei bassifondi e proveranno a superare questa situazione. Un match delicato e da non sottovalutare.

13:32

Juve Next Gen, la formazione ufficiale

Questi gli undici titolari scelti di Brambilla:

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, F. Scaglia, Pagnucco; Savio, Faticanti, Makiobo, Rouhi; Anghelè, Vacca; Pugno. All. Brambilla.

13:27

Pedro Felipe, dalla Next Gen ad aiuto Tudor

Tudor lo ha già convocato per il match contro il Milan e ora potrebbe farlo in modo stabile, visto il forfait di Bremer: Pedro Felipe è pronto al grande passo con la Juve dei grandi. Il brasiliano classe 2004 è considerato il nuovo Gleison, anche per le caratteristiche fisiche e tecniche molto simili. I due condividono anche un brutto infortunio (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio) e dopo il rientro in campo del giovane ragazzo, proprio Gleison gli aveva scritto via social tra i tanti commenti di compagni e tifosi: “Boa, irmão! (Bene fratello!)". Ora per Pedro Felipe, in attesa di smaltire totalmente il risentimento muscolare, è arrivato il momento di dimostrare di essere pronto al salto di categoria. E Brambilla dovrà farne a meno.

13:17

Next Gen, la carica di Turicchia

Il difensore della Juve non vuole vedere cali di tensione: "Contro il Pontedera non deve mancare l'approccio, è fondamentale. Avremo la possibilità di esprimere il nostro gioco: dobbiamo difendere come abbiamo fatto nei primi 75 minuti mercoledì (contro il Campobasso ndr) e in attacco avere maggiore cinismo perché quando passi in vantaggio diventa tutt’altra partita".

13:11

I convocati della Juve Next Gen

Questi i calciatori a disposizione di Brambilla per la sfida col Pontedera: 1 Scaglia S., 3 Gil Puche, 6 Ngana, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 15 Savio, 16 Faticanti, 18 Brugarello, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 25 Makiobo, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 34 Turco, 40 Rouhi. Quest'ultimo ancora una volta presente e ormai stabilmente con la seconda squadra, dopo qualche esperienza e presenza anche con i grandi.

Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria