Juve Next Gen, Rimini escluso e classifica stravolta: come cambia la posizione dei bianconeri

Serie C, Rimini escluso dal girone B

"Il presidente della Figc Gabriele Gravina, preso atto che la società è stata messa in liquidazione, visti gli articoli 16 e 110 delle Noif ha deliberato di revocare l’affiliazione al Rimini Football Club, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società": così la nota della Figc. Un avvenimento commentato dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani. "La Lega Pro prende atto della decisione assunta nella giornata di oggi dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla revoca dell'affiliazione del Rimini Football Club dal campionato di Serie C. Una decisione assunta in ottemperanza alle norme federali in materia e resasi necessaria in seguito alla liquidazione volontaria depositata dall'amministratore giudiziario nei giorni precedenti".

Si legge in un altro passaggio: "La Lega Pro, attraverso il suo Consiglio Direttivo, conferma la piena collaborazione con la FIGC per ogni decisione a favore della tutela del sistema calcio e della sostenibilità economico-finanziaria dello stesso, con norme più stringenti e rigorose all'iscrizione, come approvato nel corso dell'ultimo Consiglio federale, e l'introduzione degli indicatori di liquidità richiesti dalla Serie C nel corso della scorsa stagione. Per una sempre maggiore trasparenza e un più responsabile controllo dei costi, da questa stagione la Lega Pro ha introdotto il modello di Salary Cap in forma sperimentale, che dalla prossima sarà applicato in maniera definitiva".

Cosa cambia per la Juve Next Gen

Ma in termini pratici cosa succede nel girone B di Serie C? Innanzitutto ogni gara disputata sin qui dal Rimini viene annullata, e di conseguenza i punti ottenuti contro i biancorossi vengono sottratti alle rispettive squadre. Ad esempio la Juve Next Gen, che lo scorso 19 ottobre avevano vinto per 0-2, vede sottratti 3 punti: dunque i bianconeri scendono dai 18 punti a 15. Uno stravolgimento che, in virtù dei diversi risultati ottenuti contro i romagnoli, rimodula anche la graduatoria: prima dell'estromissione del Rimini i bianconeri si trovavano al 13esimo posto, ora la squadra di Brambilla si piazza in 14esima posizione (QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA). Inoltre da ora in poi ogni squadra del girone B, nel weekend in cui avrebbe dovuto affrontare i biancorossi, osserverà un turno di riposo. Nel caso specifico della Next Gen, la Juve non scenderà in campo nel weekend di domenica 1 marzo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE